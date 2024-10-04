Врач Романенко объяснил связь проблем ЖКТ с прикусом

Стоматолог-ортопед-гнатолог Александр Романенко в беседе с сайтом aif.ru рассказал, как проблемы с пищеварением связаны с ВНЧС — височно-нижнечелюстным суставом.

Нарушения ВНЧС серьезно могут отразиться на здоровье, отметил Романенко. По его словам, люди зря недооценивают связь сустава с проблемами ЖКТ. Именно эта важная часть прикуса участвует в процессе жевания, глотания и пищеварения. Последний начинается еще во рту, на стадии употребления пищи.

Проблема с функционированием жевательных мышц может привести к напряжению и спазмам мышц пищевода, что затормаживает моторную функцию ЖКТ. Также можно получить ухудшение кровоснабжения и застойные явления тракта. Дисфункция ВНЧС способна привести к нарушению гормонального фона, что неизбежно ударяет по пищеварительной системе и другим органам.

Самым очевидным признаком проблем с ВНЧС может стать быстрая стираемость зубов и истончение эмали.

Врач напомним, что плохой прикус ведет в плохому пережевыванию пищи, что осложняет переваривание, так как куски попадают в желудок крупными. Также из-за проблем с ВНЧС может плохо выделяться слюна, а она и ее ферменты важны для переработки еды.

Ранее сообщалось, что специалист развеял миф о вреде чистки зубов после еды.