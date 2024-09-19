Врач-стоматолог Жусев развеял миф о вреде чистки зубов после еды

Врач-стоматолог Василий Жусев в беседе с сайтом aif.ru рассказал, почему зубы после еды чистить не вредно, и как это сделать по всем правилам без вреда для эмали.

Отказ от чистки зубов после еды приведет к накоплению микроорганизмов, а точнее целой бляшки с едой с нежелательными обитателями. Все это прикрепляется к эмали, копится и превращается в неприятный налет.

«Если долго не чистить зубы (более 12 часов), объем бляшки увеличивается, во рту образуется кислая среда, которая приводит к деминерализации эмали, когда зубная эмаль теряет минеральные компоненты, становится более хрупкой и уязвимой. А это уже начало кариеса», — рассказал врач.

Как напомнил стоматолог, в хороших ресторанах часто в туалетах есть одноразовые щетки как раз для гостей, которые заботятся о своих зубах. Однако если возможности почистить зубы нет, можно прополоскать рот.

Врач подчеркнул, что эмали вредит чрезмерная и жесткая чистка, а остальное допустимо, в том числе и очищение зубного ряда после еды.

Ранее сообщалось, что стоматолог из Подмосковья Назилина дала совет, когда нужно удалять зубы мудрости.