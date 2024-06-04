Врач Рожнов объяснил опасность стоматологического туризма в Турцию и другие страны

Дорогостоящее лечение зубов в других странах не всегда оправдывает ожидания. Об этом рассказал врач-стоматолог Сергей Рожнов в беседе с «Газетой.ру» .

Некоторые россияне в попытках сэкономить на лечении и эстетическом совершенствовании зубов улетают в Турцию и Республику Беларусь. Некоторые наоборот, предпочитают лететь в ОАЭ или европейские страны. Во многих случаях пациенты из России получают желаемое, но не всегда это соответствует качеству. Рискуют в данном случае все.

«Потому что в основном такие услуги предлагают клиники-лоукостеры, т.е. стоматологии, для которых основной метод получения прибыли — невысокие цены, рассчитанные на заманивание туристов и иностранцев. Стоматологи в таких клиниках могут лечить дешево, не обращая внимания на последствия такого лечения — ведь с осложнениями, выпавшими пломбами и имплантами будут разбираться уже их российские коллеги», — объяснил специалист.

При этом чаще всего как раз жалуются люди, получившие лечение зубов в Турции и ОАЭ. Там легче всего нарваться на плохих специалистов. Эмираты и вовсе отстают в плане стоматологических услуг.

Врач отметил, что часто также встречается другой вид туризма, в пределах страны. Многие едут в Москву, так как «цена-качество» там иногда лучше, чем в регионах. Также это может позволить сэкономить, ведь в столице высокая конкуренция и клиники вынуждены идти на щедрые предложения и скидки.

Рожнов отметил, что скорее всего, ничего не грозит путешественникам в США, Германии, Швейцарии и Великобритании. Там предоставляют дорогой, но высочайший сервис и услуги.

Ранее стало известно, что врачи советуют делать с зубом, который нуждается в лечении, но не болит.