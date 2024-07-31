Врач Садулаева: спортивная нагрузка с мелкими элементами помогает зрению

Офтальмолог Лидия Садулаева в беседе с RuNews24.ru рассказала о видах спорта, которые помогают здоровью зрения. Она рекомендовала виды активности, где есть мелкие элементы.

Дальнозоркость, близорукость, астигматизм могут быть поводами усилить физические данные с помощью ряда спортивных игр. Садулаева посоветовала выбирать нагрузку с мелкими элементами, такую как настольный теннис. Слежка за мелким объектом позволит провести упражнение для глаз, а также разовьет моторику и реакцию.

«Помимо этого, людям с плохим зрением полезны такие виды спорта, как классическая йога или занятия в гамаках, но при соблюдении определенных правил. Например, не рекомендуется выполнять перевороты в гамаке или же асаны головой вниз», — рекомендует врач.

Полезным для поддержания зрения и тонуса глазных мышц будет легкий бег, гимнастика, растяжка, скандинавская ходьба и велосипед. Желательно получить консультацию офтальмолога и терапевта, которые точно определят полезную нагрузку исходя из данных человека.

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