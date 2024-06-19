Врач Саламатина назвала растения и рыбу самыми полезными для сердца продуктами

Сердце и сосуды нужно поддерживать на регулярной основе, и отлично с этим вопросом разбирается правильное питание. Есть определенные продукты, которые особенно хорошо влияют на один из самых главных мышечных органов. Это рыба, орехи, цельнозерновая пища, крупы, зелень, овощи и фрукты.

Специалист подчеркнула, что рацион должен быть насыщен перечисленными позициями на регулярной основе. Так, рыбу следует употреблять один-два раза в неделю, орехов нужно 30 граммов в сутки (без соли и добавок). Сосиски, колбасы и продукты глубокой переработки лучше ограничить до 300-500 г в неделю. Нужно стараться есть меньше соли и сахара, которые уже давно закрепили за собой печальную славу белых ядов.

«Для сохранения здоровья сердца рекомендуется преимущественно пища растительного, а не животного происхождения. В дневном рационе должно быть не менее двух-трех порций фруктов (200 граммов) и столько же овощей», — отметила специалист.

Врач отметила, что осторожнее стоит быть кофеманам. Особенно вредным считается нефильтрованный кофе. Его частое употребление повышает риск серьезных болезней и преждевременной смерти на 25%. Всему виной кафестол и кахвеол, которые повышают холестерин.

Ранее сообщалось, что врач Зухра Павлова опровергла миф равноценном вреде картофеля фри и сигареты.