Зухра Павлова опровергла миф равноценном вреде картофеля фри и сигареты

Издание Dailymail публиковало спорную статью, где сравнило вред от картофеля фри с сигаретами. Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему эта информация вводит читателя в заблуждение. Комментарий по теме от врача и других специалистов передает KP.RU .

Авторы иностранной статье описали вред еды во фритюре. По их версии, канцерогенные вещества альдегиды способны со временем вызвать рак, причем также быстро, как и сигареты. Эндокринолог Олег Ирышкин отметил, что основной вред можно получить, если масло от фритюра не меняется, а в общепите так часто и бывает. Диетолог Людмила Денисенко добавила, что готовка в масле на Западе и в России отличается, так как основном российские повара используют подсолнечное масло. В нем вредные вещества копятся гораздо быстрее.

«Опасен формальдегид, один из представителей этого класса. Вот он очень токсичен, а не все альдегиды подряд. Несмотря на то, что я всегда против того, чтобы жарить картофель (и все остальное), особенно во фритюре, проводить такую однозначную параллель с курением не стала бы. <...> Продукт не самый полезный, но сравнивать его по степени вредности с сигаретами — перебор», — отметила врач Зухра Павлова.

Как отметила кардиолог Наталья Гаврилюк, ишемическая болезнь сердца, инфаркты и беды с сосудами, связана именно с курением. Даже если человек часто питался картофелем фри. 50% всех смертей курящих связаны именно с вредной привычкой, а не пищевыми привычками.

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