Врач Санин рассказал о поражении мозга при наркотической зависимости

Употребление наркотических веществ и алкоголя может вызывать различные виды поражений головного мозга, вплоть до необратимых. Об этом сайту aif.ru рассказал врач-психиатр Дмитрий Санин.

Специалист напомнил про вред наркотиков и веществ, которые относятся к токсичным, но не запрещенным. Как отметил Дмитрий Санин зависимость может отразиться на человеке по-разному: все решает биопсихосоциальная модель. То есть, генетика, психика, состояние здоровья изначальное и влияние социума. Однако итог серьезных стадий зависимости один: поражение центральной нервной системы.

«Люди, зависимые от токсических и психоактивных веществ, склонны как к аутоагрессии (то есть к враждебным действиям, направленным на самих себя), так и к насилию в отношении окружающих. Кроме того, у них отмечаются нарушения памяти и внимания, вплоть до слабоумия, склонность к совершению антисоциальных поступков», — объяснил врач.

Употребление наркотиков и токсичных веществ также вызывает бред преследования, галлюцинации, нарушения мышления, шизофрению. При отравлении веществами можно легко столкнуться с интоксикационными психозом. При этом зависимость начинается быстро. Человеку тяжело остановиться. Если «промыть» организм реально, то вернуть себе состояние независимости от наркотиков уже невозможно.

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