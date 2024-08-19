Врач Саволюк предостерегла водителей от употребления фруктов перед поездкой

Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк рассказала, что некоторые продукты нежелательно есть до или во время поездки на автомобиле. Объяснение эксперта передает «Газета.ру» .

Долгое сидячее положение и тряска вызывают дискомфорт в пищеварительной системе, не позволяет ей нормально переваривать, а также сдавливает петли кишечника. Процесс пищеварения замедляется, что отравляет организм. Привычка есть некоторые продукты до или во время поездки может в перспективе усугубить состояние и довести до серьезных заболеваний.

Врач Саволюк предостерегла от употребления продуктов, которые хоть немного вызывают изжогу, вздутие и тяжесть. Во время движения на машине может произойти обострение. По словам специалиста, вредно будет съесть сладкое, острое, фрукты, овощи, а также выпить газировку. Все эти продукты стоит забыть, если в ближайшее время нужно садиться за руль.

«Замедление пищеварительных процессов из-за сидячего положения вызовет брожение в кишечнике, вздутие, отрыжку и сонливость. Еще стоит помнить, что длительная поездка — не время для экспериментов. Поэтому лучше отдать предпочтение знакомым и проверенным продуктам», — подытожила Саволюк.

Отметим, что для составления самого подходящего питания лучше обратиться к специалисту.

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