Врач-сектант из уральского вуза изнасиловал 12-летнюю девочку из Екатеринбурга
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Виновником происшествия стал 33-летний руководитель отделения патологоанатомии в детской больнице города, который также является преподавателем в Уральском государственном медицинском университете.
Согласно данным, опубликованным в местных средствах массовой информации, Сергей О., подозреваемый в преступлении, является последователем кришнаизма. Недавно он основал религиозную организацию под названием «Исконное вайшнавское общество».
По версии правоохранительных органов, Сергей убедил свою последовательницу позволить ему вступить в интимные отношения с её 12-летней дочерью. Таким образом, он провёл церемонию бракосочетания в соответствии с традициями кришнаизма.
13 февраля мужчина был задержан. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Изнасилование несовершеннолетней».
Ранее девушка-подросток сообщила, что всю ночь ее насиловали разные мужчины в квартире в Выксе.