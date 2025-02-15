Врач-сектант из уральского вуза изнасиловал 12-летнюю девочку из Екатеринбурга

Виновником происшествия стал 33-летний руководитель отделения патологоанатомии в детской больнице города, который также является преподавателем в Уральском государственном медицинском университете.

Согласно данным, опубликованным в местных средствах массовой информации, Сергей О., подозреваемый в преступлении, является последователем кришнаизма. Недавно он основал религиозную организацию под названием «Исконное вайшнавское общество».

По версии правоохранительных органов, Сергей убедил свою последовательницу позволить ему вступить в интимные отношения с её 12-летней дочерью. Таким образом, он провёл церемонию бракосочетания в соответствии с традициями кришнаизма.

13 февраля мужчина был задержан. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Изнасилование несовершеннолетней».

Ранее девушка-подросток сообщила, что всю ночь ее насиловали разные мужчины в квартире в Выксе.