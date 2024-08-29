Врач Шаповалова рассказала о трех причинах появления головокружения

Врач-невролог, отоневролог и врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова в беседе с «Газетой.ру» рассказала, из-за чего могут возникать головокружения.

По словам Шаповаловой, голова чаще всего кружится в трех случаях:

Доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении (ДППГ);

болезни Меньера;

нейронита вестибулярного нерва.

При этом в больнице могут поставить не тот диагноз. Пациенты отмечают, что им диагностируют проблемы с сосудами, остеохондроз и другие недуги. Однако именно три перечисленных обострения являются самыми частыми причинами.

«Для болезни Меньера характерны долгие приступы головокружения — от 20 минут до 12 часов, и они не зависят от позы или положения головы. В среднем приступы длятся около двух-трех часов. Кроме того, болезнь также сопровождается симптомами со стороны уха. Это ощущение заложенности в ухе, шум в ушах, нарушения слуха», — объяснила врач.

ДППГ более скромное на симптомы. В этом случае пациент жалуется только на головокружение, но оно не представляет серьезной угрозы. При нейорите к кружению добавляется нарушение координации движений, причем длиться это может несколько дней.

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