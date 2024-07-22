Врач Шеин предупредил о снижении слуха и паразитах во время купания

Заслуженный врач РФ Виктор Шеин рассказал сайту aif.ru , каким правилам отдыха нужно следовать, чтобы не нарваться на проблемы со здоровьем. Он напомнил, что в некоторых случаях после водного и пляжного отдыха люди лишались слуха и получали бонусом всевозможных паразитов.

Плавание способно закалять, улучшать иммунитет и дарить общее чувство охлаждения летом. Однако для качественного и безопасного отдыха важно помнить ряд правил. По словам Виктора Шеина, есть шесть ключевых норм, которые уберегут от проблем:

Не заглатывать воду. В ней много микроорганизмов, и не все они доброжелательны к человеческому организму.

Не купаться близ предприятий, свалок, а также обилия водоплавающих птиц. Последние откладывают опасных личинок, проникающих под кожу. Это ведет к зуду, иногда аллергии и отекам.

Нырять и прыгать в воду часто. Это нужно из соображений безопасности слуха. Иногда тяжело избавиться от воды в ушах, а длительное давление способно привести к снижению слуха и воспалительным заболеваниям.

Верить табличке «Купание запрещено». Не исключено, что в водоеме куски арматур, мусор, опасные инфекции и многое другое.

Купаться только через 1,5-2 часа после еды для избежания рвотного рефлекса и снижения нагрузки на организм.

Нельзя закапываться в песок. Материал не стерильный, способный передать грибок и другие инфекционные заболевания кожи. Плюс к этому, на пляжах бывает мусор и стекла, по этой причине желательно ходить в тапочках.

Самое важное, о чем напомнил врач: все эти правила нужно проговорить с детьми, так как они чаще всего получают проблемы после пляжного отдыха и купания.

Ранее сообщалось, что профессор Баранова рассказала о паразитах-охотниках в водоемах, которые поражают кожу человека.