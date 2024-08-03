Врач Скоблина перечислила причины набора лишнего веса

Врач Наталья Скоблина в беседе с сайтом aif.ru рассказала о неочевидных причинах набора лишнего веса.

Снижение активности и вредные пищевые привычки приводят к лишним килограммов. Однако на это также влияет дисбаланс пищевых веществ, экология, накопление токсикантов, генетические нарушения: все это вкупе передается поколениям.

Избыточный вес запускает другие заболевания. Это снижают трудоспособность и продолжительность жизни. Также это снижает репродуктивные качества. Здоровый образ жизни и поддержание пищевого статуса в пределах нормальных значений, что особенно важно для детского возраста.

. «У пациентов, страдающих ожирением, наблюдается сокращение сексуальной активности, как в связи и отсутствием либидо, так и из-за снижения способности переносить физическую нагрузку, все это является следствием уменьшения уровня половых гормонов», — рассказал aif.ru к.м.н., ассистент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Олег Морунов.

Самыми частыми заболеваниями при ожирении являются диабет и сердечно-сосудистые болезни.

Ранее врач Александр Румянцев рассказал, что в ожирении детей всегда виновата их мать.