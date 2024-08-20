Врач Соколова рассказала о правильном рационе после 40 лет

К сорока годам и старше у людей в большинстве случаев имеются хронические заболевания, требующие изменения рациона. Об этом в беседе «Газетой.ру» рассказала врач-терапевт, нутрициолог София Соколова.

Изменения рациона в возрасте должны сопровождаться консультацией лечащего врача, но есть общие правила, которые обычно подходят для всех. По словам Соколовой, к 40 годам и после важно сократить вдвое употребление мяса, а соусы заменить на масла холодного отжима. Употребление животных жиров поможет снизить риск развития рака.

«Трансжиры и канцерогены, содержащиеся в промышленно переработанных соусах, способствуют развитию атеросклероза, ухудшению иммунитета и даже повышают риск развития диабета. Масла холодного отжима (например, оливковое, льняное) богаты Омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов», — пояснила врач.

Менять нужно также метод приготовления пищи. Предпочтение желательно отдавать вареной, пареной и тушеной еде, а жареную практически исключить.

Полезной привычкой станет употребление хлебцы из зеленой гречки и чечевицы вместо хлеба и другой выпечки. Это позволит насытить организм клетчаткой, нормализовать уровень сахара и холестерина.

Размер порций с возрастом не должен увеличиваться. Дело в том, что уже после 30 лет метоболизм замедляется. Привычка есть много чревата набором лишнего веса и ведет к другим проблемам со здоровьем.

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