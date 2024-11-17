Врач Сорвачева развеяла миф о влиянии стресса на развитие бесплодия

Врач акушер-гинеколог Мария Сорвачева в беседе с «Газетой.Ru» развеяла популярные мифы о бесплодии и появлении проблем с репродуктивной системой.

По словам специалиста, релаксационные техники не способны вылечить бесплодие. Они могут поддержать физическое и психологическое здоровье, но не стать панацеей от репродуктивных недугов. Тут же врач подошла ко второму мифу: развитию бесплодия из-за стресса. Сорвачева подчеркнула, что проблему это не провоцирует, хотя может повлиять на гормоны и на менструальный цикл у женщин. Тем не менее, у бесплодия не психологическое происхождение.

Чаще неспособность иметь детей вызвана гормональными нарушениями, какими-либо физическими аномалиями и генетическими предрасположенностями.

«Действительно, 5-10% женщин подвержены психогенному бесплодию. Однако современные научные исследования показывают, что причины бесплодия чаще всего имеют физиологический характер», — отметила врач.

Также специалист высказалась о бесплодии у мужчин. Она подчеркнула, что стресс, как и у женщин, ударяет по гормональному фону. Из-за переживаний усиливается выработка адреналина и кортизола, а тестостерон падает. Это в будущем может привести к проблемам с зачатием ребенка.

Сорвачева рекомендовала чаще обследоваться, следить за здоровьем, меньше нервничать и, конечно, при проблемах обращаться к врачу-репродуктологу.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ лечения необъяснимого бесплодия.