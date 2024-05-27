Врач Степаненко дал советы водителям при проблемах с сердцем за рулем

Кардиолог и терапевт Иван Степаненко в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что делать, если во время управления транспортом прихватило сердце. Он объяснил, как помочь себе и не попасть в неприятности на дороге.

Любой дискомфорт в сердце или груди должен решаться на месте, но не во время вождения. Если главную мышцу организма неожиданно охватила боль или неприятные ощущения, следует остановить машину в безопасном месте. При остановке на обочине нужно включить аварийку.

«Остановившись, оцените свои симптомы. Если вы чувствуете острую боль в груди, одышку, перебои в работе сердца, головокружение или слабость, немедленно вызовите скорую помощь. Сообщите диспетчеру о своих симптомах и местоположении», — посоветовал специалист

Очень важно быть в сознании до приезда врачей. Для этого врач советует глубоко дышать, не напрягаться и принять таблетки. В зависимости от назначения специалиста они могут быть разными. Однако базово можно положить как дополнение в аптечку авто аспирин и нитроглицерин.

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