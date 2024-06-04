Врач-терапевт смогла приобрести квартиру для своей семьи благодаря «Соципотеке»

Региональная программа «Социальная ипотека» помогла врачу Анне Бильтагуровой обзавестись жильем для своей семьи. Квартиру купили в том же районе городского округа Люберцы, где раньше снимали. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Примечательно, что Анна Бильтагурова работает участковым терапевтом в ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница», а ее рабочий стаж приближается к 20 годам. Как признается, профессию считает своим призванием.

«Работу свою люблю, нравится помогать людям. Очень мотивирует, когда получается вовремя перехватить серьезное заболевание. Ведь лечение начинается именно с прихода в кабинет терапевта, дальше мы направляем пациента согласно обследованию», — говорит она.

Около 10 лет Бильтагуровы снимали квартиру. После участия в программе «Социальная ипотека» им удалось приобрести собственное жилье. Теперь у них есть собственная трехкомнатная квартира недалеко от того места, где они снимали раньше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вопросы семей участников СВО важно решать своевременно.