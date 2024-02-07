Врач Уланкина предупредила россиян о влиянии «барического дна» на здоровье

Врач Ольга Уланкина в беседе с RT объяснила, что такое «барическое дно», и как именно оно может сказаться на самочувствии человека.

Барическая ложбина, более известная как «барическое дно», характеризуется снижением давления в определенных местностях. Как правило, оно падает резко ниже нормы, что очень ярко воспринимают некоторые люди. Преимущественно ухудшение самочувствия чаще затрагивает страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, гипертензии и ишемических болезней сердца. Гипертоникам в такие периоды нужно быть особенно осторожными и часто проводить измерения давления.

«В такой ситуации важно не допустить гипертонического криза, инсульта или инфаркта», — подчеркивает специалист.

Врач рекомендует отказаться от кофеина, алкоголя, бань и саун. Нужно исключить изнурительные физические нагрузки, заменив на более легкую зарядку или плавание. При «барическом дне» также важно соблюдать нормальный режим сна и питания. Последнее желательно подкорректировать, исключив слишком соленую и сладкую пищу.

Уланкина отметила, что в рационе должны быть яблоки, оливковое масло, зелень, авокадо, орехи и разные овощи. При серьезном ухудшении состояния нужно обращаться к врачу.

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