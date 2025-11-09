Врач в пермской больнице оскорбила рожениц, заявив, что они «размножаются за деньги»

В Перми разразился скандал вокруг высказываний врача из городской клинической больницы имени М.А. Тверье. Конфликтный диалог с роженицами был записан на видео одной из пациенток и позднее опубликован в популярном местном паблке «Индустриальный район» во «ВКонтакте».

На кадрах медик, общаясь с женщинами в палате, настаивает на необходимости обследования почек у одной из рожениц. После того как пациентка возразила, что никогда не имела проблем с этим органом, врач парировала, что беременность является серьезным провокационным фактором для здоровья.

Далее в ходе беседы, обсуждая возможность следующих беременностей, врач позволила себе резкое высказывание. Она заявила, что пациенткам следует пройти обследование, после чего добавила, что женщины «вот как размножаются за деньги». Одна из рожениц попыталась возразить, отметив, что не получает никаких пособий, на что медик в ответ назвала ее «отрадным» исключением.

Инцидент не остался без внимания властей. В Министерстве здравоохранения Пермского края подтвердили факт случившегося и сообщили, что по его итогам с сотрудником медучреждения была проведена серьезная воспитательная беседа о недопустимости подобного тона и необходимости соблюдения норм профессиональной этики в общении с пациентами.

