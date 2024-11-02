Врач Волчков рассказал про защиту от смертельного вируса коксаки из Турции

Врач-инфекционист и клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков рассказал URA.RU , для кого смертелен вирус коксаки и как от него защищаться.

В ноябре, по данным СМИ, стали фиксировать вспышки заболеваний вирусом коксаки в турецком Белеке и за его пределами. Известно, что инфекцию получили как местные жители, так и несколько десятков туристов. Все они обращались за помощью с одинаковыми симптомами: высокая стабильная температура, диарея, рвота, сыпь, головная боль и слабость. Легко спутать с отравлением и другой острой простудой.

«Коксаки — это группа вирусов, которая делится на группы А, B и С, всего существует 29 стереотипов вируса. Они могут вызывать различные симптомы в зависимости от конкретного штамма. Например, одни вирусы могут таргетировать печень, другие — сердце», — пояснил эксперт.

Коксаки передается через человеческие жидкости, грязные овощи и фрукты, предметы быта, воду. Чаще всего человек подхватывает заразу через свои руки, которые неосознанно подносит к лицу и рту.

Волчков напомнил про общие рекомендации по защите от вируса: не трогать лицо в общественных местах, тщательно мыть руки и плоды перед едой, не питаться в сомнительных заведениях. Это базовые правила, которые в целом помогут не подхватить и другие инфекции.

Не менее важно регулярно поддерживать иммунную систему и следить за состоянием здоровья, так как препаратов и вакцин от коксаки нет.

Хотя коксаки может протекать очень тяжело, в конечном итоге при должном лечении и обращении к врачам, вирус отступает. Однако есть и смертельные случаи. По словам врача, в зоне риска люди с иммунодефицитом, пожилые, жители на химиотерапии, ВИЧ-инфицированные. Известно, что опасен вирус и для детей до 10 лет.

Согласно данным из открытых источников, эпидемию коксаки зафиксировали в 1997 году в Малайзии. Болезнь унесла жизни 30 детей. В 2000-х инфекция добралась до Греции, но там оперативно ввели ограничения и избежали жертв. В 2007-м в Восточном Китае погибли 22 ребенка, у которых также нашли коксаки.

Ранее сообщалось, что администрация турецкого города Анталья отрицают вспышку коксаки.