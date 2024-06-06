Врач Воробьев рассказал о причинах появления гематом после уколов

Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с сайтом aif.ru рассказал, почему в месте укола и близ этой точки могут возникать синяки. На это нашлось несколько причин.

В первую очередь гематомы после забора крови или проставления прививок возникают из-за неправильной техники медсестры. Такое возникает, если она не попадает в вену иглой или делает это по несколько раз и долго.

Вторая причина кроется в самом пациенте, а точнее его неправильных действиях. По словам Воробьева, нельзя сразу сгибать руку, если кровь бралась из вены. Нужно зажать место и подержать несколько минут, и только потом можно постепенно шевелить рукой.

«Так почти никто не делает. Наоборот, пациенту говорят, что надо согнуть руку. Но как только вы сгибаете руку, у вас повышается давление в вене, оттуда начинает кровоточить. Если человек не может прижать место укола пальцем, можно привязать бинтом марлевый шарик», — рассказал врач.

Также гематомы от уколов или после забора крови образуются из-за нарушения свертываемости крови. Однако это нечастая история, и возникает она с тяжелобольными пациентами.

Синяки после уколов, как правило, проходят спустя неделю-две. Если через это время ничего не исчезло, нужно обращаться к врачам.

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