Врач Воробьев рассказал про жуткое влияние вируса Коксаки на кожу

Вирус Коксаки добрался до Краснодарского края и Татарстана. В основном болеют им дети и родители, которые провели отпуск в Турции, где фиксировали первые вспышки. Как напомнил врач Воробьев, вирус Коксаки присутствует в организме постоянно, но активируется крайне редко.

«Заражения происходят регулярно. Это, по сути, ОРЗ, только с диареей, высыпаниями на коже. Еще есть такая неприятность — у заболевших кожа сходит лепестками. Но это не страшно, сходит просто поверхностный слой, эпидермис. Это, скорее, диагностический признак, чем реальная опасность», — отметил специалист.

По словам врача, инфекция могла запуститься из-за скученности в местах отдыха. Передаваться зараза может во время общения, в тесных помещениях и воду в бассейне с низким содержанием хлора.

При этом известно, что к Коксаки у взрослых достаточно стойкий иммунитет, чаще им болеют именно дети. Многие до 10 лет тяжело переносят болезнь. Однако Воробьев подчеркнул, что энтеровирус не новый и защититься от него можно как минимум соблюдая базовые правила гигиены.

Ранее сообщалось, что инфекционист Мухина назвала признаки отличия вируса Коксаки от герпеса.