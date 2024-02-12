Врач Воронкова развеяла миф о приступах эпилепсии при испуге

Эпилептолог Кира Воронкова в беседе с «Газетой.ру» опровергла ряд заблуждений об эпилепсии и сопутствующих припадках.

Как отметила доктор медицинских наук, эпилептический припадок случается с больным неожиданно: его не провоцируют резкие картинки, свет или испуг. Приступ случается из-за спонтанного нарушения в электрической активности клеток головного мозга. То есть, в группе нейронов нарушаются рецепторы, функции мембраны клетки, каналов, что и запускает разные патологические процессы.

«Внешне это проявляется различными типами приступов в зависимости от того, в какой области мозга нарушена работа клеток. Это может быть лобная доля, височная, теменная, затылочная и даже весь мозг. Например, существуют генерализованные эпилепсии и очаговые. При генерализованных формах эпилепсии мы не говорим о зонах повреждений головного мозга, поскольку, как следует из определения, весь головной мозг участвует в процессе чрезмерного электрического производства», – заключила специалист.

Воронкова также отметила, что приступы эпилепсии очень похожи на приступы аритмии. В этих случаях человек может упасть без сознания, проявлять характерные признаки с покусыванием языка, тряской и так далее.

Такую патологию нервной системы установить непросто: должно пройти как минимум два приступа, прежде чем специалисты смогут действительно поставить такой диагноз. Для проверки, как правило, назначают МРТ и рентген головного мозга, осмотры и электроэнцефалографию.

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