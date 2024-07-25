Врач Зайцев включил ватные палочки в список опасных предметов для ушей

Подручные средства, такие как ватные палочки, могут занести грязь и разорвать барабанную перепонку в ухе. Об этом сайту aif.ru рассказал врач-лор Владимир Зайцев.

Ухо — достаточно чувствительная часть тела. Попадание внутрь посторонних предметов и грязи могут спровоцировать тяжелое заражение. Врач отметил, что часто люди травмируются ушными палочками или их подобием, например, скрепками или спичками с ватой. Некоторые таким образом пытаются справиться с зудом или почесаться, однако это очень травмоопасно.

Также в список вошли масла для размягчения серы. Народные способы предполагают использование оливкового и подсолнечного масел. Врач напомнил, что в этом случае в ухе останется липкость как на сковороде, туда же прилипнет грязь.

Средства на спиртовой основе и восковые свечи тоже не подходят для очистки ушей. Первые очень сушат, вторые — вредят коже и перепонке. Можно не знать о воспалении внутри уха, нагреть свечу и получить разрыв. Это крайне опасно из-за близости с мозгом.

Ушные палочки использовать можно, но не заходить ими глубоко. Если сильно хочется применить масло, то желательно покупать его в аптеке. Подойдут такие масла как абрикосовое, персиковое, кокосовое.

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