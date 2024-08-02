Врач Жемчугов предупредил о насекомых-переносчиках лихорадки Западного Нила

Врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что клещи и комары могут переносить опасную лихорадку Западного Нила.

Забугорный вирус распространился преимущественно на Северном Причерноморье. Высокие риски заработать лихорадку Западного Нила в Ростовской, Волгоградской областях, Крыму, Ставрополье и Краснодарском крае.

Обычно насекомые, такие как клещи и комары, распространяют вирус через птиц и грызунов. Однако под их прицелом в том числе и люди.

«Распространяется вирус так: комар кусает зараженное животное или птицу. В Россию вирус попал вместе с перелетными зараженными птицами, с грызунами, которые находились в трюмах кораблей», — рассказал Жемчугов.

Отметим, что вакцины от лихорадки Западного Нила еще не придумали. В одном из 100-150 случаев развивается тяжелое поражение мозга. В остальных ситуациях укусы зараженных насекомых или грызунов вызывает повышенную температуру, головную боль, напряжение мышц, потерю в пространстве, тремор, судороги, паралич. При любом недомогании рекомендуют сразу общаться в больницу для назначения лечения и снижения риска осложнений.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья рассказали, как не заразиться лихорадкой Западного Нила.