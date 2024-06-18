Врач Животов рассказал про помощь ЖКТ с помощью воды

Желудочно-кишечный тракт можно поддержать и даже в некоторых случаях вылечить без применения таблеток. Об этом рассказал врач-остеопат Владимир Животов в беседе с «Газетой.ру».

Немедикаментозные способы не могут гарантировать выздоровления, но могут помочь здоровью желудка и кишечника. В этом вопросе не только питание играет важную роль. Специалист Животов напомнил, что на состояние ЖКТ влияет и жидкость.

«Кровообращение — это общий универсальный принцип. Поэтому, улучшение кровообращения в кишечнике и других внутренних органах путем упражнений и самомассажа — не менее важно, чем питание», — рассказал эксперт.

Часто все проблемы ЖКТ возникают из-за нехватки жидкости. В частности, если мало пить воды, то в организме будет хуже выделяться желудочный сок. Обезвоживание вредит перистальтике, делает ее уязвимой и слабой. При этом врач напомнил, что пить воду нужно теплой, а также ни в коем случае не запивать ей еду. Насытится водой лучше за 30 минут до приема пищи, или через два, а то и четыре часа после трапезы.

Как пояснил специалист, вода разводит пищеварительные соки, в итоге еда переваривается хуже и создаются тяжесть и дискомфорт. Это негативно влияет на усвоение организмом важных веществ, микроэлементов, витаминов.

Таким образом, помочь справиться с недугами ЖКТ и улучшить работу органов помогает вода. Однако при любых проблемах прежде всего лучше обратиться к специалистам.

Ранее сообщалось о кашах, провоцирующих повышение сахара в крови.