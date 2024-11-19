Врач Золотарева: длительный сон может привести к набору лишнего веса

Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева в разговоре с журналистами «Газета.Ru» объяснила, почему длительный сон не менее вреден, чем недосып.

Гиперсомния, известная как чрезмерная сонливость, способна привести к разным заболеваниям. Долгий сон может сигнализировать о ментальных нарушениях и сбоях в эндокринной системе, а также хронических болезнях. Регулярное увлечение сном сбивает привычные ритмы, вызывает зависимость и постоянное чувство усталости.

Длительный сон снижает концентрацию и внимание, вызывает ощущение «затуманенности» сознания, затрудняет запоминание информации и замедляет реакцию на внешние стимулы. Эти эффекты объясняются нарушением циркадных ритмов и изменением нейрохимических процессов в мозге, что дополнительно снижает мотивацию и может приводить к апатии.

«Длительный сон увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, замедляет метаболизм и вызывает набор веса. Продолжительный сон также снижает уровень бодрости и активности, что ухудшает общее самочувствие», — объяснила она.

Избыточный сон (более 9 часов), как и его недостаток, опасны. Врач советует спать положенные 7-8 часов, просыпаться и ложиться в одно и тоже время даже на выходных. Для поддержания здоровья и тонуса дни нужно начинать с легкой зарядки и полноценного здорового завтрака. Также важно меньше нервничать, пить много воды и проходить обследование. Соблюдение таких базовых рекомендаций поможет поддержать здоровье и чувствовать себя бодрее.

Ранее сообщалось, что сомнолог связала хронический недосып с риском развития неожиданных болезней.