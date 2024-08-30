Врач Зубова перечислила характерные признаки болезни вейперов EVALI

Эксперт лаборатории «Гемотест» хирург Нина Зубова в беседе с RT назвала характерные признаки EVALI — болезни, которая поражает вейперов.

Врач включила в признаки заболеваний кашель, одышку, щемящую боль в груди. Иногда EVALI сопровождается лихорадкой, слабостью, быстрой утомляемостью, тахикардией и кровохарканием. Болезнь вейперов можно спутать с тяжелыми респираторными заболеваниями и пневмонией.

«У многих пациентов развивается расстройство желудочно-кишечного тракта, которое проявляется диареей, тошнотой, рвотой. При обследовании у таких пациентов обнаруживали инфильтраты в лёгком — уплотнения в ткани органа — симптом «матового стекла», а также повышенное количество лейкоцитов, которое говорит о воспалительном процессе», — отметила Зубова.

Болезнь может наступить даже после отказа от вредной привычки. Известны случаи, когда пациентам требовалось лечь на ИВЛ. Антибиотики при лечении малоэффективны.

Причина обострений кроется в масляных компонентах вейпов: они надолго оседают в легких.

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