Врач Зыкова: жара выше 26 градусов сильнее всего ударяет по сердечно-сосудистой системе

Врач-терапевт клиники «Будь Здоров» Александра Зыкова в беседе с «Газетой.ру» рассказала, какая температура летом сильнее всего ударяет по здоровью сердца и сосудов.

Температура более 26 градусов тепла летом может сыграть с организмом злую шутку. По словам врача, столь высокие температуры способны стать провокаторами электролитных расстройств, увеличить потоотделение, повысить вязкость крови и повлиять на свертываемость. Показатели важны для гомеостаза, а жара способствует ее перенапряжению системы. Адаптация снижается, риски проблем с сердцем и сосудами растут.

«Важно отметить, что рост свертывающей активности, повышение вязкости крови, венозный застой ведут к росту риска венозных тромбозов. Особое внимание к своему здоровью должны проявлять пациенты с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца, цереброваскулярной болезнью, нарушениями коагуляции, сахарным диабетом, нарушениями электролитного обмена, заболеваниями почек, ревматологическими заболеваниями, заболеваниями кожи, трофическими нарушениями, тревожностью и депрессией», – рассказала врач.

Специалист напомнила, что на жаре особую осторожность нужно проявлять людям с дерматологическими заболеваниями и трофическими нарушениями. Также известно, что не следует гулять долго под солнцем тем, кто проходит лечение от онкологического заболевания.

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