Врачам Трампа посоветовали серьезно отнестись к его синякам на руках

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с сайтом aif.ru рассказала, из-за чего на руках президента США Дональда Трампа могли появиться синие отметины.

Изначально синяки республиканца объяснили частыми рукопожатиями, однако российский врач считает, что дело тут в крови. По версии Лапы, у Трампа может быть густая кровь, которая дольше задерживается в подкожной жировой клетчатке.

«Надо смотреть D-димер, густоту каппилярной крови, если синяки на руках. Врачам Трампа нужно серьезнее к этому относиться», – сказала Лапа.

Сгущение крови называют одной из основных причин сердечной, почечной и печеночной недостаточности. Однако Дональд Трамп не представил полный медицинский отчет после своего переизбрания, и говорить о его болезнях наверняка невозможно. В СМИ не исключили, что синяки могли стать результатом приема лекарств для разжижения крови, но в Белом доме эту информацию также не подтверждали.

Ранее NBC сообщил, что Трамп заработал себе синяк на ладони из-за частых рукопожатий на встречах.