Врачи бьют тревогу: названа скрытая опасность модных электронных сигарет

Психиатр-нарколог Андрей Новиков заявил, что начало нового года является эффективным психологическим поводом для отказа от курения. По его мнению, осознанный отказ от никотина следует рассматривать как инвестицию в собственное здоровье, сообщает Главный Региональный.

Новиков выделил два основных этапа для успешного избавления от зависимости. Первый — признание факта наркотической зависимости. Второй — формирование устойчивого негативного отношения к процессу курения.

Эксперт отметил, что для людей с сильной мотивацией предпочтителен резкий и полный отказ от сигарет. Для менее решительных допустим постепенный путь снижения потребления. При этом Новиков предостерег от замены обычных сигарет на электронные системы, системы нагревания табака или кальян. Такая замена, по его словам, не решает проблему зависимости, а часто приводит к комбинированному потреблению никотина.

