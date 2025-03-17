Врачи борются за жизнь 18-летнего парня, которому осколками дрона в Белгороде оторвало руку

Молодой человек, которому в результате взрыва, произошедшего вблизи «Белгород-Арены», оторвало руку, экстренно госпитализирован. В настоящее время он находится в медицинском учреждении, где получает необходимую помощь. Состояние пациента оценивается как тяжелое, он находится в противошоковом отделении. Об этом передает Baza со ссылкой на источники.

После того как пострадавшему будет оказана первичная медицинская помощь, его перевезут в отделение реанимации.

По предварительным данным, фрагменты, найденные на месте крушения дрона, принадлежат руке пострадавшего.

Кроме того, стало известно, что в медицинское учреждение был доставлен еще один человек, который пострадал в результате взрыва.

Ранее сообщалось, что осколки дрона ВСУ упали на ТЦ «Атлант Арена» в Белгороде, начался пожар.