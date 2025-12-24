Не стало основательницы РЕН ТВ: Ирена Лесневская умерла в Москве на 84-м году жизни

Основательница телеканала РЕН ТВ Ирена Лесневская скончалась в возрасте 83 лет. Она также была соучредителем и главным редактором журнала «The New Times». Об этом сообщает РБК.

Об уходе Ирены Лесневской сообщила в соцсетях телеведущая Марианна Максимовская. Она выразила скорбь и отметила, что она лично и вся команда программы «Неделя» многим обязаны Лесневской.

Ирена Лесневская начала работать на Центральном телевидении СССР еще в 1960-х годах. В 1991 году она стала соучредителем телекомпании REN-TV, а спустя шесть лет — одноименного телеканала. Она руководила им до своего ухода в 2005 году.

После телевидения Лесневская сосредоточилась на печатной журналистике, купив и перезапустив журнал «The New Times». Она была его издателем и главным редактором.

