Врачи диагностировали рак у британского короля Карла III

Незадолго то заявления Букингемского дворца в СМИ сообщали, что у Карла III может быть рак простаты. Однако на деле оказалось, что король лишь проходил лечение при увеличенной простате. Сама онкология другого типа, но ее пока решили не уточнять.

«Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака», — отмечается в заявлении.

Врачи рекомендовали Карлу III не перенапрягаться и временно не посещать публичные мероприятия. Выполнять обязанности он не перестанет: он будет выполнять свои обязанности. В некоторых встречах вместо Карла III отправят других членов королевской семьи.

Напомним, что ранее 42-летняя принцесса Уэльская Кэтрин также оказалась в больнице. У нее была плановая операция на брюшной полости. Ее оставили под наблюдением до Пасхи, а до тех пор встречи и публичные выступления с участием принцессы были отменены.

Ранее были раскрыты подробности о смерти бывшей королевы Великобритании Елизаветы II.