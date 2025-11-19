Врачи готовят к выписке красногорского школьника, подорвавшегося на мине-ловушке

Девятилетний школьник из подмосковного Красногорска, который получил тяжелые травмы при подрыве на замаскированной под деньги мине-ловушке, скоро может быть выписан из Национального медицинского центра имени Рошаля. Сообщается, что состояние мальчика стабилизировалось и теперь ему предстоит длительный этап протезирования.

Как сообщил «МК», ребенок, лишившийся четырех пальцев в результате чудовищного инцидента, демонстрирует удивительную стойкость духа. Мать пострадавшего подтвердила, что, несмотря на переживания, сын сохраняет позитивный настрой.

«Настроение приподнятое, хотя, конечно, переживает о случившемся. По выписке пока не могу сказать — предварительно, следующий вторник», — рассказала женщина.

Она также отметила, что мальчик нашел в себе силы вернуться к своему увлечению — вокалу.

«Школьник увлекается вокалом и начал петь прямо в палате, что говорит о его хорошем эмоциональном состоянии», — добавила мать.

После выписки из стационара ребенка ждет сложный процесс реабилитации и подбор протезов. Трагедия с школьником произошла в Красногорске, где он нашел на улице замаскированное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья навестил в больнице мальчика, пострадавшего в Красногорске.