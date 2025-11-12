«Скорейшего выздоровления»: губернатор Подмосковья навестил в больнице мальчика, пострадавшего в Красногорске

Глава Подмосковья Андрей Воробьев навестил в медицинском учреждении мальчика по имени Глеб, которому оторвало пальцы в Красногорске. Об этом сообщает РБК.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично встретился с десятилетним Глебом, который находится в Детском центре имени Рошаля после страшного происшествия. Медикам пришлось ампутировать ребенку часть пальцев после шестичасовой операции, но, по словам губернатора, мальчик держится мужественно.

Воробьев заверил мать Глеба в предоставлении всей необходимой помощи и поддержки. Во время разговора он поделился с мальчиком, что и сам переносил операции, и понимает, насколько это тяжело. Губернатор назвал произошедшее чудовищным поступком, осудив тех, кто оставил смертоносную ловушку.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 11 ноября в Красногорске. Ребенок нашел на земле предмет, замаскированный под подарочную втулку с прикрепленной денежной купюрой. Мощность взрывного устройства, сработавшего в руках у мальчика, оценили примерно в 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к изготовлению и установке взрывного устройства.

Ранее в Москве зафиксировали серию ложных вызовов о подозрительных купюрах.