Врачи Ямала вернули к жизни пациента с отказавшими органами

В Тарко-Салинской ЦРБ помогли выжить мужчине с полиорганной недостаточностью. На момент поступления у него отказали органы, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на официальные источники.

Пациент поступил с критическим состоянием: отказали легкие и почки. Медицинская команда в составе врачей Евгения Мясоедова, Павла Новаковского и Михаила Полунина боролась за его жизнь, применяя искусственную вентиляцию легких и регулярный диализ. После стабилизации больного перевели в Ноябрьск для продолжения лечения, а сейчас он завершает реабилитацию в Тарко-Сале и готовится к выписке.

Отмечается, что находившийся в коме идет на поправку после двух месяцев интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщину спасли благодаря репродуктивной диспансеризации.