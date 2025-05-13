Врачи Красноярского края нашли способ избежать работы в праздники

В Красноярском крае медицинские работники нашли способ избежать работы в период майских праздников, записываясь на прием друг к другу.

Как сообщил телеграм-канал «112», сотрудники Минусинской межрайонной больницы придумали схему: если все доступные талоны на посещение врачей в предпраздничные и праздничные дни будут заняты, то пациенты не смогут попасть на прием и помешать подготовке к продолжительным выходным. Например, одна из сотрудниц регистратуры оформила записи к различным врачам на 5, 6 и 7 мая целых 37 раз.

Таким образом, медицинский персонал обеспечил себе не только сокращенные, но и максимально свободные дни. Однако, неожиданно была проведена служебная проверка, которая раскрыла всю схему. Теперь прокуратура проводит проверку в отношении врачей и младшего медицинского персонала.

Один из вопросов, который предстоит выяснить, — как давно и насколько часто медицинские работники использовали подобную схему. Министр здравоохранения края Наталия Говорушкина выразила крайнее недовольство произошедшим, назвав это позором.

Ранее психолог Куликова-Цай пояснила причины снижения производительности после майских праздников.