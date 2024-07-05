Врачи купировали приступ солиста рок-группы «Моральный кодекс» Мазаева

В БСМП Калининграда смогли прервать приступ и устранить патологии у музыканта Сергея Мазаева. Об этом сообщила его концертный директор Ирина Беляева в разговоре с RT .

Автор хитов «До свиданья, мама!» и «Первый снег» в конце 2023 года пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли. Все прошло успешно, но в текущем году, 4 июля, артиста неожиданно госпитализировали перед концертом в Светлогорске. Сейчас он остается под контролем врачей в БСМП.

«Приступ купировали, угрозы здоровью уже нет, восстанавливается», — пояснила представитель музыканта в беседе с RT.

Диагноз Мазаева не раскрывается. Также неизвестно, сколько еще будет восстанавливаться музыкант.

Отметим, Сергей Мазаев в музыкальном коллективе «Моральный кодекс» играет на разных инструментах, включая гитару, саксофон, флейту. Сорванный в калининградском городе концерт был посвящен 35-летию основания рок-группы.

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