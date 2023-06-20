Врачи Наро-Фоминского перинатального центра помогли пациентке родить четырнадцатого ребенка

Специалисты Наро-Фоминского перинатального центра помогли вновь стать мамой 44-летней пациентке, она родила четырнадцатого ребенка — девочку. Об этом рассказали в областном Минздраве.

Заведующий родового отделения центра Ярослав Петров при этом отметил, что в данном медучреждении родился уже четвертый ребенок женщины. В министерстве указали, что мама и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо, их уже выписали. Также там напомнили, что в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых выплатах для пенсионеров и семей с детьми.