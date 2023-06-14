Врачи не знают, чем лечить пострадавшую от шаурмы в Братске девушку

Более 30 жителей города Братск Иркутской области пожаловались врачам на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы. С диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 11 человек, в том числе 5 детей, сообщили в СК РФ по региону.

По данным ведомства, пострадавшие питались в закусочной «Шаурму хочу». Так, Вероника К. купила отравленное блюдо 12 июня. По словам девушки, ей практически сразу стало плохо.

«Сегодня вызывали врача на дом. Мне прописали очень много лекарств, так как до сих пор причина отравления не выявлена. Сейчас непонятно, что со мной и отчего меня лечить», — рассказала Вероника интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Девушка отметила, что сейчас ее самочувствие постепенно улучшается. Кафе быстрого питания «Шаурму хочу» уже несколько раз закрывали, добавила она.

«Но последние года три все было в норме. Это очень популярная забегаловка», — подчеркнула Вероника.

Другие жители Братска, употреблявшие шаурму в этом кафе в последние несколько дней, заявили интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что никаких изменений в самочувствии не замечали.

«Мы регулярно там едим. И ничего с нами не происходит. Буквально пару дней назад я с друзьями туда заходил. На троих мы взяли шесть штук, и в итоге все обошлось», — заявил нам Павел А.

Как сообщили в региональном СК, в отношении «Шаурму хочу» возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». На месте работают правоохранители, с продуктов питания и кухонных приборов взяты пробы, работники кафе направлены на бактериологическое исследование.

В иркутском отделении Роспотребнадзора при этом сообщили, что в отношении «Шаурму хочу» применена мера временного запрета деятельности.

Ранее мы писали, что число отравившихся суррогатным алкоголем «Мистер Сидр» в России превысило 100 человек.