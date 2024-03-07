Врачи НИКИ детства провели прием в Лосино-Петровском

Выездная бригада врачей НИКИ детства провела прием в поликлинике Лосино-Петровского. С маленькими пациентами муниципалитета работали нефролог, невролог, аллерголог, пульмонолог, эндокринолог и кардиолог.

«Медики НИКИ детства — это узкие специалисты, которые необходимы для консультаций в достаточно тяжелых случаях, для определения постановки диагноза. Также ими ведется диспансерная группа», – рассказала заведующая детской поликлиникой Татьяна Стекольникова.

В рамках выездов в городские округа можно не только проконсультироваться с врачами, но и пройти обследование в мобильном комплексе учреждения. В нем можно сдать анализы, сделать УЗИ органов, ЭХО сердца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в области активно работают над привлечением врачей и модернизацией учреждений.