Врачи оставили женщину с куском стекла в пальце после посещения больницы

В Уфе местная жительница два месяца проходила с осколком стекла в пальце, даже не подозревая об этом. Как пишет Инфо24, кусок не заметили даже врачи.

Все началось три месяца назад, когда уфимка Лейсан случайно разбила графин, доставая его из холодильника. Небольшая рана казалась незначительной. Девушка посчитала, что рана заживет самостоятельно.

Через месяц внешне палец зарубцевался, но боль не прекращалась. На приеме у врача ей заверили, что это просто последствия заживления и дискомфорт скоро пройдет. Однако спустя еще месяц из пальца вышел сантиметровый осколок стекла, причем уже без кровотечения и воспаления.

С одной стороны, у уфимки возникли вопросы к врачам, но с другой — она порадовалась, что не пришлось обращаться к хирургам.

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