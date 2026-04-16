Врачи отправили россиянку на обследование, которое невозможно сделать

Пока региональные чиновники отчитываются о передвижных стоматологических комплексах, реальная медицина в Калининградской области сталкивается с проблемами на ровном месте, пишет Ruwest.ru . Жительница региона обратилась к губернатору Алексею Беспрозванных с историей о том, как она пытается вылечить грыжу желудка у своей пожилой матери. Путь к здоровью превратился в лабиринт из очередей, отказов и отсутствия самого простого.

Сначала было обследование ФГДС — процедура, которую в народе называют «глотание трубки». Затем последовала долгая запись к гастроэнтерологу. Но когда врач поставила предварительный диагноз, возникла новая проблема: пациентке требовалась рентгеноскопия. Сделать ее по полису в областной больнице оказалось практически невозможно.

По словам женщины, врач не смогла самостоятельно записать больную на процедуру и посоветовала обратиться в платные клиники. Однако дочь решила добиваться положенного по закону бесплатного обследования. В областной больнице ее встретили формальным требованием — нужна рекомендация от врача. Женщина ее принесла. И тут выяснилось главное: в медучреждении нет сульфата бария — вещества, необходимого для проведения рентгеноскопии желудка.

Сотрудники больницы предложили один вариант: позвонить через месяц. Или позже. «Может быть, появится», — так, по словам заявительницы, звучал ответ.

В министерстве здравоохранения Калининградской области женщине посочувствовали. Там подтвердили, что в курсе ситуации с отсутствием реактивов. Однако конкретных сроков решения проблемы не назвали. В ответе на обращение к губернатору чиновники пообещали «вернуться с ответом завтра».

Ситуация в Калининграде, по данным мониторинга, далеко не единичная. Перебои с поставками диагностических реактивов и контрастных веществ периодически фиксируются в разных регионах России. Это приводит к срывам плановых обследований и даже операций, когда жизненно важные процедуры откладываются на неопределенный срок. Пока пациенты и их родственники ждут, когда на складах появится барий или другое необходимое вещество.

