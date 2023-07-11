Врачи Подмосковья провели около пятидесяти тысяч телемедицинских консультаций для беременных
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В Подмосковье провели почти 50 тысяч телемедицинских консультаций для беременных, которые позволяют скорректировать лечение, пройти подготовку к рождению ребенка и не только, сообщили в областном Минздраве. Их проводят в рамках проекта «Наша женская консультация», которые реализуется с начала года.
«Благодаря таким онлайн-приемам беременная женщина может сэкономить время на поход в поликлинику к врачу и задать все волнующие ее вопросы онлайн», — сказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе происходит радикальная замена тяжелого медоборудования.