Врачи Подмосковья провели около пятидесяти тысяч телемедицинских консультаций для беременных

В Подмосковье провели почти 50 тысяч телемедицинских консультаций для беременных, которые позволяют скорректировать лечение, пройти подготовку к рождению ребенка и не только, сообщили в областном Минздраве. Их проводят в рамках проекта «Наша женская консультация», которые реализуется с начала года.