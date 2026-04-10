Врачи предупредили о вреде чтения новостей сразу после пробуждения

Чтение новостей сразу после пробуждения может негативно сказаться на эмоциональном состоянии и самочувствии в течение дня. Об этом « Известиям » сообщила эндокринолог Наталья Петрова.

Специалист объяснила, что в первые 30–45 минут после сна в организме естественным образом повышается уровень кортизола — гормона, отвечающего за бодрствование и мобилизацию ресурсов. Этот процесс является нормальной частью пробуждения и помогает человеку перейти к активной деятельности.

Однако в этот период организм особенно чувствителен к стрессовым факторам. По словам врача, при столкновении с тревожной информацией, например новостями о кризисах или конфликтах, стрессовая реакция может усиливаться. В результате человек может чувствовать усталость, раздражительность и эмоциональное истощение на протяжении всего дня.

Эксперт отметила, что в дневные и вечерние часы подобная информация воспринимается легче, поскольку уровень кортизола снижается, а устойчивость к стрессу возрастает.

Также специалист обратила внимание на влияние новостей на сон. Она пояснила, что кортизол и мелатонин выполняют противоположные функции: вечером уровень первого должен снижаться, уступая место гормону сна. Просмотр тревожного контента перед сном способен нарушить этот баланс, что приводит к проблемам с засыпанием и ухудшению качества отдыха.

Кроме того, при хронически повышенном уровне кортизола, особенно в сочетании с нарушениями сна, могут происходить изменения в гормонах, регулирующих аппетит. Это может усиливать чувство голода и тягу к калорийной пище, а также способствовать накоплению жира.

Среди факторов, усиливающих утреннее напряжение, врач выделила привычку сразу проверять рабочие сообщения, употребление кофе натощак и резкое включение в активный ритм без адаптации.

В качестве рекомендации специалист предложила выделять первые 40–60 минут после пробуждения для спокойных действий. В это время лучше сосредоточиться на мягком начале дня — пить воду, выполнять легкие физические упражнения или выходить на прогулку, избегая перегрузки информацией.

