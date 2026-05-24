Врачи предупредили об опасности популярных способов удаления клещей

Присосавшегося клеща при отсутствии пинцета можно удалить с помощью прочной нитки. Такой способ в беседе с РИА Новости рекомендовала заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии Приморского края Любовь Семейкина.

По словам специалиста, необходимо сделать из нитки петлю, аккуратно накинуть ее как можно ближе к хоботку клеща и медленно подтягивать паразита вверх, слегка раскачивая из стороны в сторону. Резко тянуть клеща нельзя — важно извлечь его полностью, не повредив тело.

После удаления место укуса следует тщательно промыть водой с мылом. Если под рукой нет антисептика, достаточно обработать кожу чистой водой и хорошо вымыть руки.

Эксперт отдельно предупредила об опасности популярных народных методов. Использование масла, спирта или других агрессивных жидкостей может повысить риск заражения инфекциями. По словам Семейкиной, при воздействии таких веществ клещ испытывает стресс и способен выбросить содержимое кишечника и слюнных желез в ранку.

Именно вместе с этими выделениями в организм человека могут попасть возбудители опасных заболеваний, включая клещевой энцефалит и боррелиоз.

