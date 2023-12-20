Врачи предупредили россиян о «двух волнах» заболеваемости ОРВИ

Профессор Николай Малышев и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT рассказали, что заболеваемость ОРВИ в России под конец года характерна для зимы, однако это не будет единственной инфекционной волной. По их прогнозам, очередной всплеск заболеваемости случится в конце января 2024 года, а следующий можно ожидать в марте.

«У нас сезонные ОРВИ-шные эпидемии проходят в это время ежегодно... Естественно, на каникулах она падает. Люди не ходят на работу, в школы и садики, соответственно, передача друг другу останавливается. Конечно, кто-то может болеть, но гораздо меньше», — отметила специалист.

Сейчас люди чаще заражаются, так как ходят на работу, детсады и школы, в связи с чем уровень заболеваемости пока будет расти. Спадет он только во время праздников, в которые люди смогут не только отдохнуть, но и подлечиться.

Ранее сообщалось о рекомендациях отоларинголога на новогодние праздники.