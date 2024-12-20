Врачи продлили лечение Седоковой после суицида бывшего мужа

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова все еще остается под наблюдением врачей, ее состояние оценивают как тяжелое. Об этом сайту aif.ru рассказала агент артистки.

Врачи еще не готовы выписывать Анну Седокову из больницы. Как минимум артистку ждет недельное лечение, а после посмотрят по ее состоянию.

«Анна в больнице под постоянным наблюдением врачей. Состояние тяжелое. Неделю она точно пробудет в больнице», — сообщила собеседница издания.

Напомним, что Анна Седокова попала в больницу после нервного срыва на фоне смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. По предварительным данным, в ночь на 17 декабря мужчина совершил суицид на улице Сергея Макеева. Тогда артистка отпраздновала 42-летие.

Ранее стало известно, что Янис Тимма мог страдать от продолжительной депрессии.