Анну Седокову госпитализировали после самоубийства экс-супруга

Певицу Анну Седокову увезли в больницу с нервным срывом после смерти бывшего мужа-баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом артистка сообщила в соцсетях.

Артистка продолжает вести свой блог, несмотря на трагедию с бывшим супругом. Она опубликовала видео из частной клиники. На кадрах певица лежит на кушетке под капельницей и плачет, пытаясь рассказать о госпитализации.

При этом Седокова закрыла комментарии в своих соцсетях, так как ее начали обвинять в хайпе на смерти Тиммы. Подписчики напомнили артистке, что она сама просила ее не трогать ее после трагедии.

Напомним, что Яниса Тимму обнаружили мертвым в Москве. Он мог страдать от депрессии. По данным Mash, накануне смерти спортсмен шантажировал Седокову.

Ранее сообщались подробности о трагедии с латвийским экс-возлюбленным певицы.