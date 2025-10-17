Врачи спасли ногу пациенту с помощью уникальной операции

В Новом Уренгое врачи впервые провели эндоваскулярную операцию на бедренной артерии, сохранив ногу 55-летнему пациенту с критической ишемией. Об этом со ссылкой на местный депздрав сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Мужчина поступил в больницу с угрозой гангрены из-за атеросклероза, когда традиционно требовалась сложная открытая операция с длительной реабилитацией.

Заведующий отделением рентгенхирургии Руслан Абдуллаев выполнил малотравматичное вмешательство через микропрокол в паховой области. С помощью баллона он расширил суженный участок артерии и установил металлический стент, восстановив кровоснабжение конечности. Уже через 24 часа после процедуры пациента подготовили к выписке.

Новая методика кардинально меняет подход к лечению сосудистых заболеваний на Ямале. Если раньше такие случаи заканчивались ампутацией или месяцами восстановления, теперь достаточно одного дня в стационаре.

В департаменте здравоохранения ЯНАО подчеркивают, что внедрение передовых технологий дает пациентам с атеросклерозом шанс на полноценную жизнь.

